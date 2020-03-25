Власти США заявили о $6 триллионах помощи из-за пандемии COVID-19

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Власти США намерены выделить около $6 трлн помощи в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает CBS News со ссылкой на данные советника президента США по экономическим вопросам Ларри Кудлоу.

По его словам, $2 трлн составит прямая помощь и ещё около $4 трлн — за счёт кредитов федерального резерва ФРС США.

Кудлоу отметил, что эта сумма станет самым большим пакетом финансовой помощи в истории США, которая будет оказана в виде наличности и кредитов широким слоям американского населения.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американцам необходимо вернуться к работе к Пасхе, чтобы избежать рецессии в экономике, несмотря на пандемию COVID-19.

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