Рада рассмотрела более 1000 поправок к законопроекту о земле
- Reuters
Об этом информирует «Громадське».
Отмечается, что 1193-я поправка была рассмотрена на заседании в четверг, 20 февраля.
Ранее сообщалось, что при подготовке ко второму чтению законопроекта о рынке земли депутатами Верховной рады было предложено 4018 поправок.
В начале января министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил о готовности законопроекта к рассмотрению Верховной радой во втором чтении.