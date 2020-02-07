Более четырёх тысяч поправок к законопроекту о земле поступило в Раду
- РИА Новости
Об этом информирует Интерфакс-Украина.
Уточняется, что Рада приостановила рассмотрение проекта во втором чтении на пленарном заседании в пятницу, 7 февраля, работа депутатов над ним будет продолжена во вторник, 18 февраля.
Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что украинская сторона попросит у Европейского союза €26 млн для проведения земельной реформы и улучшения управления сельскохозяйственными ресурсами.
В начале января министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов сообщил о готовности законопроекта к рассмотрению Радой во втором чтении.
Инициатива предусматривает разрешение на продажу сельхозземель украинским гражданам и юрлицам, а также некоторым иностранцам или компаниям, арендующим их на протяжении как минимум трёх лет.