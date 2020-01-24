Украина попросит у ЕС деньги на проведение земельной реформы
- © Volodymy Tarasov/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал премьера.
«Правительство планирует привлечь €26 млн помощи ЕС для улучшения прозрачного управления сельскохозяйственными ресурсами и проведения земельной реформы», — написал он.
По его словам, правительство уже одобрило соответствующий проект соглашения.
Ранее глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что законопроект об открытии рынка сельскохозяйственных земель в стране навязан внешним управлением Международного валютного фонда.
Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в беседе с НСН рассказал о цели данного законопроекта.