Украина попросит у ЕС деньги на проведение земельной реформы

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что украинская сторона попросит у Европейского союза €26 млн для проведения земельной реформы и улучшения управления сельскохозяйственными ресурсами.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал премьера.

«Правительство планирует привлечь €26 млн помощи ЕС для улучшения прозрачного управления сельскохозяйственными ресурсами и проведения земельной реформы», — написал он.

По его словам, правительство уже одобрило соответствующий проект соглашения.

Ранее глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что законопроект об открытии рынка сельскохозяйственных земель в стране навязан внешним управлением Международного валютного фонда.

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в беседе с НСН рассказал о цели данного законопроекта.