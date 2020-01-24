Украина попросит у ЕС деньги на проведение земельной реформы

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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что украинская сторона попросит у Европейского союза €26 млн для проведения земельной реформы и улучшения управления сельскохозяйственными ресурсами.
Украина попросит у ЕС деньги на проведение земельной реформы
  • © Volodymy Tarasov/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал премьера.

«Правительство планирует привлечь €26 млн помощи ЕС для улучшения прозрачного управления сельскохозяйственными ресурсами и проведения земельной реформы», — написал он.

По его словам, правительство уже одобрило соответствующий проект соглашения.

Ранее глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что законопроект об открытии рынка сельскохозяйственных земель в стране навязан внешним управлением Международного валютного фонда.

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в беседе с НСН рассказал о цели данного законопроекта.

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