На Украине посоветовали продать США земли на границе с Россией

Киевский экономист Зиновий Свереда советует Украине продать приграничные с Россией территории американским компаниям для того, чтобы на них развернулись войска США.

«Я бы лично говорил — давайте максимально приграничные территории Сумской и Харьковской области продадим американским компаниям, потому что американские войска приходят туда, где есть американская частная собственность, где есть их интерес», — приводит Obozrevatel его слова.

Продажа земли, по мнению Свереды, помогла бы решить проблему со сланцевым газом на востоке Украины.

В январе депутат Верховной рады Вадим Рабинович предрёк украинцам рабское будущее в случае, если парламентарии примут законопроект об открытии рынка земли.

В свою очередь, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что законопроект о рынке земли готов к рассмотрению во втором чтении украинским парламентом.

В ноябре 2019 года 240 депутатов поддержали законопроект о разрешении продажи сельхозземель украинским гражданам и юрлицам, а также некоторым иностранным физическим и юридическим лицам, арендующим их на протяжении как минимум трёх лет.

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в беседе с НСН рассказал, для чего принят данный законопроект.