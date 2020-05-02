ЕК выделит до €1 млн на укрепление потенциала Нацбанка Белоруссии
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«Конечная цель проекта — эффективное укрепление способности НБРБ применять передовые практики Европейского союза в сфере управления и регулирования секторов и участников финансового рынка и надзора за ними, тем самым внося вклад в повышение финансовой стабильности и устойчивости цен, а также способствуя принятию обоснованных решений», — говорится в тексте.
Утверждается, что проект направлен на создание системы управления данными, укрепление способности НБРБ следить за сохранением финансовой стабильности, а также на усовершенствование структуры и процедур НБРБ для осуществления надзора за некредитными финансовыми учреждениями.
В феврале глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск планирует укреплять сотрудничество с Москвой, однако не будет зацикливаться лишь на одном направлении.
Как уточнил дипломат, «для того чтобы выжить, необходимы сбалансированные отношения со всеми государствами».