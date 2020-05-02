ЕК выделит до €1 млн на укрепление потенциала Нацбанка Белоруссии

Еврокомиссия намерена выделить до €1 млн на проект «Укрепление потенциала Национального банка Республики Беларусь (НБРБ) в области развития финансового рынка». С документом ознакомился RT.

«Конечная цель проекта — эффективное укрепление способности НБРБ применять передовые практики Европейского союза в сфере управления и регулирования секторов и участников финансового рынка и надзора за ними, тем самым внося вклад в повышение финансовой стабильности и устойчивости цен, а также способствуя принятию обоснованных решений», — говорится в тексте.

Утверждается, что проект направлен на создание системы управления данными, укрепление способности НБРБ следить за сохранением финансовой стабильности, а также на усовершенствование структуры и процедур НБРБ для осуществления надзора за некредитными финансовыми учреждениями.

В феврале глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск планирует укреплять сотрудничество с Москвой, однако не будет зацикливаться лишь на одном направлении.

Как уточнил дипломат, «для того чтобы выжить, необходимы сбалансированные отношения со всеми государствами».