В Минске сообщили, что не будут зацикливаться на одной России

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Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сообщил, что страна намерена укреплять сотрудничество с Россией, но не будет зацикливаться лишь на одном направлении.
В Минске сообщили, что не будут зацикливаться на одной России
  • РИА Новости

«Мы ни в коей мере не намерены разрывать эти отношения. Наоборот, мы готовы, намерены и будем и дальше укреплять всестороннее сотрудничество с Россией во всех сферах и областях. Но это не значит, что мы должны зацикливаться только лишь на одном направлении», — приводит БЕЛТА его слова.

Макей отметил, «что для того, чтобы выжить, необходимы сбалансированные отношения со всеми государствами».

Министр уточнил, что Белоруссия не будет «дружить с кем-то в ущерб кому-то или против кого-то».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал совещание по обеспечению эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны, на котором будет обсуждаться преодоление негативных тенденций в экономике, связанных с отношениями с Россией.

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