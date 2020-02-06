Лукашенко собрал совещание по преодолению негатива в экономике

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал совещание об обеспечении эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны, на котором будет обсуждаться преодоление негативных тенденций в экономике, связанных с отношениями с Россией.
Лукашенко собрал совещание по преодолению негатива в экономике
  • РИА Новости

«Мы собрались для того, чтобы обсудить ряд мер по выполнению прогнозных показателей и, нечего скрывать, преодолению тех негативных тенденций, которые наметились в нашей экономике в связи с последними событиями в мире и прежде всего во взаимоотношениях с Россией», — приводит Белта слова Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что собирается встретиться с российским президентом Владимиром Путиным 7 февраля, назвав предстоящую встречу «моментом истины».

Также Лукашенко требовал от чиновников преодолеть «связанные с Россией» негативные явления в белорусской экономике.

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