Лукашенко собрал совещание по преодолению негатива в экономике

Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал совещание об обеспечении эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны, на котором будет обсуждаться преодоление негативных тенденций в экономике, связанных с отношениями с Россией.

«Мы собрались для того, чтобы обсудить ряд мер по выполнению прогнозных показателей и, нечего скрывать, преодолению тех негативных тенденций, которые наметились в нашей экономике в связи с последними событиями в мире и прежде всего во взаимоотношениях с Россией», — приводит Белта слова Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что собирается встретиться с российским президентом Владимиром Путиным 7 февраля, назвав предстоящую встречу «моментом истины».

Также Лукашенко требовал от чиновников преодолеть «связанные с Россией» негативные явления в белорусской экономике.