Лукашенко призвал преодолеть «связанные с Россией» явления в экономике
- Reuters
«Надо будет планировать, притом очень серьёзно. Да и в этом году мы должны очень серьёзно поработать, чтобы преодолеть негативные явления, которые есть в экономике, особенно связанные с Россией», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.
Он отметил, что Минск будет вынужден преодолеть эти явления за счёт других направлений.
«Те потери, которые подбросили наши братья, мы должны нивелировать за счёт других направлений», — сказал Лукашенко.
Ранее Лукашенко уполномочил правительство на переговоры с Казахстаном по проекту соглашения о поставках нефти.