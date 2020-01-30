Лукашенко призвал преодолеть «связанные с Россией» явления в экономике

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от чиновников преодолеть «связанные с Россией» негативные явления в белорусской экономике.

«Надо будет планировать, притом очень серьёзно. Да и в этом году мы должны очень серьёзно поработать, чтобы преодолеть негативные явления, которые есть в экономике, особенно связанные с Россией», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

Он отметил, что Минск будет вынужден преодолеть эти явления за счёт других направлений.

«Те потери, которые подбросили наши братья, мы должны нивелировать за счёт других направлений», — сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко уполномочил правительство на переговоры с Казахстаном по проекту соглашения о поставках нефти.