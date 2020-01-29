Лукашенко поручил провести переговоры с Казахстаном по нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уполномочил правительство на переговоры с Казахстаном по проекту соглашения о поставках нефти.

«Глава государства Александр Лукашенко указом №27 уполномочил правительство на проведение переговоров с Казахстаном о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Беларусь, а также по проекту соглашения и его подписание при достижении договорённости в пределах одобренного проекта», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы белорусского лидера.

14 января в Белоруссии сообщили, что Минск направил Украине, Польше, Казахстану, Азербайджану и странам Прибалтики коммерческие предложения по импорту нефти.

Также сообщалось, что Белоруссия самостоятельно обсудит с Россией вопрос возможных поставок нефти из Казахстана через российскую территорию.