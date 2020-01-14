В Минске рассказали о поиске альтернативных вариантов импорта нефти

Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой по итогам совещания у белорусского лидера Александра Лукашенко сообщил, что Минск направил Украине, Польше, Казахстану, Азербайджану и странам Прибалтики коммерческие предложения по импорту нефти.

«Мы разослали соответствующие коммерческие предложения... Думаю, здесь мы тоже скоро получим альтернативные варианты поставки конкретной нефти… Все возможные страны (рассматриваются. — RT): и Украина, и Польша, и страны Балтии, и Казахстан, Азербайджан», — цитирует Крутого БЕЛТА.

По его словам, переговоры по данному вопросу проходят в Белоруссии в ежедневном режиме.

Ранее в ФАС сообщили, что Россия и Белоруссия должны договориться по тарифам на транзит российской нефти до конца января.

В конце декабря 2019 года Лукашенко поручил обеспечить поставки нефти из альтернативных источников.