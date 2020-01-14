В Минске рассказали о поиске альтернативных вариантов импорта нефти
- РИА Новости
«Мы разослали соответствующие коммерческие предложения... Думаю, здесь мы тоже скоро получим альтернативные варианты поставки конкретной нефти… Все возможные страны (рассматриваются. — RT): и Украина, и Польша, и страны Балтии, и Казахстан, Азербайджан», — цитирует Крутого БЕЛТА.
По его словам, переговоры по данному вопросу проходят в Белоруссии в ежедневном режиме.
Ранее в ФАС сообщили, что Россия и Белоруссия должны договориться по тарифам на транзит российской нефти до конца января.
В конце декабря 2019 года Лукашенко поручил обеспечить поставки нефти из альтернативных источников.