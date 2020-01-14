В Белоруссии высказались о премиях российским нефтяным компаниям

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Первый белорусский вице-премьер Дмитрий Крутой заявил, что Минск считает экономически нецелесообразным и бессмысленным платить премии российским нефтяным компаниям в прежних объёмах.
В Белоруссии высказались о премиях российским нефтяным компаниям
  • globallookpress.com

Об этом сообщает БЕЛТА.

«Мы по-прежнему придерживаемся позиции, что в условиях реализации налогового манёвра и ежегодного увеличения стоимости нефти для Белоруссии за счёт уменьшения таможенной пошлины платить премию российским нефтяным компаниям в том размере, в котором мы договаривались это делать в 2011 году, сегодня не имеет никакого смысла. Это просто экономически нецелесообразно», — сказал он.

По его словам, российские компании в основном не желают обсуждать эту тему и в настоящий момент навстречу по данному вопросу пошла только «Славнефть».

«Переговоры будут продолжаться, и, я надеюсь, решение будет найдено», — заключил Крутой.

Ранее заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин заявил, что антимонопольные ведомства России и Белоруссии примут окончательное решение по тарифам на транзит российской нефти до конца января.

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