Белоруссия и Россия договорятся по транзиту нефти до конца января
- Reuters
По его словам, на прошедшей встрече с участием российских Минэнерго и «Транснефти» и белорусских «Белнефтехима» и «Гомельтранснефти Дружба» были зафиксированы разногласия в позициях.
«Окончательные решения будут приняты в январе в установленном порядке», — цитирует Голомолзина ТАСС.
Ранее в Минске заявили, что переговоры продолжатся в ближайшее время.
Как отметил представитель Министерства антимонопольного регулирования и торговли, у российской стороны возникли вопросы по расчётам, поэтому было решено уточнить их на встрече на уровне специалистов.