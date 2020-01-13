Белоруссия и Россия договорятся по транзиту нефти до конца января

Антимонопольные ведомства России и Белоруссии примут окончательное решение по тарифам на транзит российской нефти до конца января. Об этом сообщил заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин.

По его словам, на прошедшей встрече с участием российских Минэнерго и «Транснефти» и белорусских «Белнефтехима» и «Гомельтранснефти Дружба» были зафиксированы разногласия в позициях.

«Окончательные решения будут приняты в январе в установленном порядке», — цитирует Голомолзина ТАСС.

Ранее в Минске заявили, что переговоры продолжатся в ближайшее время.

Как отметил представитель Министерства антимонопольного регулирования и торговли, у российской стороны возникли вопросы по расчётам, поэтому было решено уточнить их на встрече на уровне специалистов.