Белоруссия и Россия пока не договорились по тарифам на транзит нефти
- РИА Новости
По словам представителя белорусского Министерства антимонопольного регулирования и торговли, переговоры продолжатся в ближайшее время.
Источник агентства рассказал, что Минск предложил повысить тарифы согласно действующей методике, утверждённой двумя регуляторами, а также договорённостями от августа 2019 года.
Он также отметил, что у российской стороны возникли вопросы по расчётам, проведённым ОАО «Гомельтранснефть Дружба», поэтому было решено в скором времени продолжить встречи на уровне специалистов.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил сложность переговоров тем, что Россия предлагает Белоруссии покупать нефть по ценам, которые превышают мировые.