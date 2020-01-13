Белоруссия и Россия пока не договорились по тарифам на транзит нефти

Представителям антимонопольных ведомств России и Белоруссии в понедельник, 13 января, не удалось достичь договорённостей по тарифам на транзит российских нефти и нефтепродуктов, передаёт БЕЛТА.

По словам представителя белорусского Министерства антимонопольного регулирования и торговли, переговоры продолжатся в ближайшее время.

Источник агентства рассказал, что Минск предложил повысить тарифы согласно действующей методике, утверждённой двумя регуляторами, а также договорённостями от августа 2019 года.

Он также отметил, что у российской стороны возникли вопросы по расчётам, проведённым ОАО «Гомельтранснефть Дружба», поэтому было решено в скором времени продолжить встречи на уровне специалистов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил сложность переговоров тем, что Россия предлагает Белоруссии покупать нефть по ценам, которые превышают мировые.