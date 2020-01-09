Лукашенко объяснил сложность переговоров с Россией по нефти

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Россия предлагает Белоруссии покупать нефть по ценам, которые превышают мировые. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
Лукашенко объяснил сложность переговоров с Россией по нефти
  • © Kremlin Pool
  • globallookpress.com

«Почему мы до сих пор с президентом России не договорились по нефти? Потому что Россия хочет, чтобы мы купили у неё нефть по ценам выше мировых. Где такое видано?» — цитирует БЕЛТА главу государства.

По его словам, он отказался «от такой нефти».

«И прямо заявил: если не будет поставок по мировой цене из России, мы найдём эту нефть в другом месте. Что мы и делаем. И нашли», — добавил он.

В конце декабря Лукашенко отмечал, что если Минск и Москва не смогут решить вопрос о ценах на газ и нефть, то Белоруссия будет искать альтернативные способы поставок

Позднее президент поручил обеспечить поставки нефти из альтернативных источников.

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