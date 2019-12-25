Лукашенко пригрозил «забрать» у России две трубы «Дружбы»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Минск и Москва не смогут решить вопрос цены газа и нефти, то Минск будет искать альтернативные способы поставок и пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба».
Лукашенко пригрозил «забрать» у России две трубы «Дружбы»
  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко
  • Reuters
  • © Anatoly Maltsev/Pool

«Я могу через Польшу, они предлагают (это самый дешёвый маршрут), взять саудовскую или американскую нефть, что дешевле с рынка в Гданьске, и по трубе завезти реверсом»,— заявил Лукашенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Он отметил, что в Белоруссии три трубы нефтепровода «Дружба» с Россией и при реализации реверсной схемы Минск готов будет забрать две трубы и «у России останется одна».

Также Лукашенко в шутку предложил России вступить в состав Белоруссии.

Кроме того, Лукашенко рассказал о принципах ведения переговоров по Союзному государству

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