Лукашенко пригрозил «забрать» у России две трубы «Дружбы»
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко
- Reuters
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«Я могу через Польшу, они предлагают (это самый дешёвый маршрут), взять саудовскую или американскую нефть, что дешевле с рынка в Гданьске, и по трубе завезти реверсом»,— заявил Лукашенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы».
Он отметил, что в Белоруссии три трубы нефтепровода «Дружба» с Россией и при реализации реверсной схемы Минск готов будет забрать две трубы и «у России останется одна».
Также Лукашенко в шутку предложил России вступить в состав Белоруссии.
Кроме того, Лукашенко рассказал о принципах ведения переговоров по Союзному государству