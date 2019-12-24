Лукашенко в шутку предложил России вступить в Белоруссию
- РИА Новости
«Совсем простой вариант, который будет в России воспринят и в Белоруссии тоже в плане единого государства — вы (Россия. — RT) вступаете в состав Белоруссии... Почему вы, некоторые, нас приглашаете в состав России, почему вы не рассматриваете такой вариант?» — цитирует Лукашенко РИА Новости.
По его словам, ни россияне, ни белорусская оппозиция не будут против такого объединения государств.
Также Лукашенко заявил о незыблемости белорусского суверенитета.