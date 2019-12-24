Лукашенко в шутку предложил России вступить в Белоруссию

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Белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в шутку предложил России вступить в состав Белоруссии.
Лукашенко в шутку предложил России вступить в Белоруссию
  • РИА Новости

«Совсем простой вариант, который будет в России воспринят и в Белоруссии тоже в плане единого государства — вы (Россия. — RT) вступаете в состав Белоруссии... Почему вы, некоторые, нас приглашаете в состав России, почему вы не рассматриваете такой вариант?» — цитирует Лукашенко РИА Новости.

По его словам, ни россияне, ни белорусская оппозиция не будут против такого объединения государств.

Также Лукашенко заявил о незыблемости белорусского суверенитета.

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