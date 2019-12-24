Лукашенко назвал Белоруссию форпостом России

Белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы» назвал Белоруссию форпостом России.

По его словам, такое заявление он сделал на последних переговорах с российским президентом Владимиром Путиным.

«Я так и сказал, что мы сегодня выступаем форпостом России. И задал президенту вопрос: «Ты же не допускаешь того, что мы пропустим танки на Москву, если они оттуда пойдут?» Я говорю, что если вдруг кто-то захочет повоевать с Россией, мы же в сторону не отойдём», — заявил белорусский лидер.

Также Лукашенко назвал причины, по которым Белоруссия является ценным партнёром для России, обозначив среди них наличие на территории страны двух российских военных баз.