Лукашенко назвал Белоруссию форпостом России

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Белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы» назвал Белоруссию форпостом России.
Лукашенко назвал Белоруссию форпостом России
  • Reuters

По его словам, такое заявление он сделал на последних переговорах с российским президентом Владимиром Путиным.

«Я так и сказал, что мы сегодня выступаем форпостом России. И задал президенту вопрос: «Ты же не допускаешь того, что мы пропустим танки на Москву, если они оттуда пойдут?» Я говорю, что если вдруг кто-то захочет повоевать с Россией, мы же в сторону не отойдём», — заявил белорусский лидер.

Также Лукашенко назвал причины, по которым Белоруссия является ценным партнёром для России, обозначив среди них наличие на территории страны двух российских военных баз.

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