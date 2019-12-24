Лукашенко рассказал о ценности Белоруссии для России

Короткая ссылка
Белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы» назвал причины, по которым Белоруссия является ценным партнёром для России.
Лукашенко рассказал о ценности Белоруссии для России
  • © Jörg Carstensen/dpa
  • globallookpress.com

«На российских предприятиях, которые ориентированы на сотрудничество с Беларусью, работают около 10 млн человек... Если посчитать их вместе с семьями, то примерно 40 млн россиян хорошо знают, что белорусы покупают у них для финишного производства товары. Это важно? Это важно», — сказал он.

Лукашенко также заявил, что на территории Белоруссии находятся две российские военные базы. По его словам, оборона россиян и белорусов — «это святое».

Ранее белорусский лидер выразил мнение, что Москва каждый год «завинчивает гайки» в отношении Минска.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить