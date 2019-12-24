Лукашенко рассказал о ценности Белоруссии для России

Белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы» назвал причины, по которым Белоруссия является ценным партнёром для России.

«На российских предприятиях, которые ориентированы на сотрудничество с Беларусью, работают около 10 млн человек... Если посчитать их вместе с семьями, то примерно 40 млн россиян хорошо знают, что белорусы покупают у них для финишного производства товары. Это важно? Это важно», — сказал он.

Лукашенко также заявил, что на территории Белоруссии находятся две российские военные базы. По его словам, оборона россиян и белорусов — «это святое».

Ранее белорусский лидер выразил мнение, что Москва каждый год «завинчивает гайки» в отношении Минска.