Лукашенко рассказал о ценности Белоруссии для России
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«На российских предприятиях, которые ориентированы на сотрудничество с Беларусью, работают около 10 млн человек... Если посчитать их вместе с семьями, то примерно 40 млн россиян хорошо знают, что белорусы покупают у них для финишного производства товары. Это важно? Это важно», — сказал он.
Лукашенко также заявил, что на территории Белоруссии находятся две российские военные базы. По его словам, оборона россиян и белорусов — «это святое».
Ранее белорусский лидер выразил мнение, что Москва каждый год «завинчивает гайки» в отношении Минска.