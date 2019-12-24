Лукашенко рассказал о «завинчивании гаек» Россией
- Reuters
Он отметил, что дефицит в товарообороте двух государств достиг $9 млрд.
«То есть мы у вас (России. — RT) покупаем на $9 млрд больше, чем продаём. Это причина американо-китайского конфликта» — сказал Лукашенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы».
Как указал Лукашенко, с экономической точки зрения это абсолютно идентичная вещь.
«Так вот вопрос: что мы от этого получили? Получили, что вы каждый раз, каждый год начинаете нас прессовать, завинчивая гайки и повышая цены?» — добавил белорусский лидер.
Ранее Лукашенко заявил о колоссальном прогрессе развития сотрудничества с российской стороной, в том числе по линии Союзного государства.
По его словам, после развала СССР две страны «ни в экономике, ни в политике, ни в социальной сфере далеко друг от друга не ушли», что является достижением договора о создании Союзного государства.