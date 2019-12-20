Лукашенко заявил о колоссальном прогрессе в сотрудничестве с Россией

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Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил о колоссальном прогрессе развития сотрудничества с Россией, в том числе по линии Союзного государства.
Лукашенко заявил о колоссальном прогрессе в сотрудничестве с Россией
  • РИА Новости

«Колоссальный прогресс. И в экономике, если говорить о людях, сегодня Белоруссия покупает у вас не только сырьё, но и комплектующие. На предприятиях в России, с которыми имеют контакты наши предприятия, производя финишную продукцию, работают больше 10 млн россиян. Мы обычно умножаем, если семья, на 4. Представьте, сколько людей завязаны на наш с вами товарооборот и совместную производственную кооперацию», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.

По его словам, после развала Советского Союза Россия и Белоруссия «ни в экономике, ни в политике, ни в социальной сфере далеко друг от друга не ушли», что, как отмечает Лукашенко, «тоже большое достижение этого договора» о создании Союзного государства.

В свою очередь, министр экономического развития России Максим Орешкин назвал пока не согласованные вопросы между Россией и Белоруссией в рамках Союзного государства.

По его словам, в настоящий момент осталось три группы вопросов, которые блокируют финальные договорённости: это договорённости в нефтяной, газовой и налоговой сферах.

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