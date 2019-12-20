Орешкин назвал несогласованные вопросы между Россией и Белоруссией

Министр экономического развития России Максим Орешкин назвал пока не согласованные вопросы между Москвой и Минском в рамках Союзного государства.

Он рассказал, что в ходе встречи российского лидера Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко обсуждалось то, что достигнуто с момента переговоров в Сочи.

«У нас была очень напряжённая и очень эффективная работа, которую мы вели с (первым заместителем премьер-министра Белоруссии. — RT) Дмитрием Николаевичем Крутым, моим визави, по этой проблематике», — цитирует ТАСС Орешкина.

Он добавил, что в настоящее время «осталось три группы вопросов, которые блокируют финальные договорённости. Это договорённости в нефтяной сфере, договорённости в газовой сфере и договорённости в налоговой сфере».

Ранее посол Белоруссии в России Владимир Семашко сообщил, что стороны на переговорах в Сочи согласовали проекты интеграционных дорожных карт по электроэнергетике и вопросам сотрудничества таможенных служб.