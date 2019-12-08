В Белоруссии назвали согласованные с Россией дорожные карты

Посол Белоруссии в России Владимир Семашко сообщил, что белорусская и российская стороны на переговорах в Сочи согласовали проекты интеграционных дорожных карт по электроэнергетике и вопросам сотрудничества таможенных служб. Об этом информирует БЕЛТА.

«6 декабря встретились премьеры, заслушали министров энергетики. Констатировали, что нашли развязку по дорожной карте по электроэнергии. Самое главное, премьеры провели ревизию, что сделано, что не сделано, они не ставили задачу найти абсолютную развязку по оставшимся дорожным картам. Это уже делали президенты 7 декабря», — сообщил Семашко.

По его словам, «можно констатировать, что переговоры прошли предметно, в конструктивном, доброжелательном духе».

Он отметил, что «уже на встрече президентов нашли сложную развязку по дорожной карте сотрудничества таможенных служб».

Семашко напомнил, что в ходе предыдущего раунда переговоров на уровне премьер-министров 19 ноября были согласованы проекты по 21 дорожной карте из 31, таким образом, как отметил посол, несогласованными остаются восемь дорожных карт.

7 декабря состоялись переговоры российского лидера Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко. Они продлились более 5,5 часа.

Министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал, что переговоры прошли по целому ряду направлений: «По сельскому хозяйству, по связи, по таможне, по регулированию нефтяного рынка».

По его словам, во время встречи стороны достигли серьёзного прогресса.