Лукашенко прокомментировал возможное вступление Украины в НАТО

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Белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что возможное вступление Украины в НАТО «безопасности не добавит».
Лукашенко прокомментировал возможное вступление Украины в НАТО
  • РИА Новости

«Конечно, плохо, если Украина вступит в НАТО, это безопасности нам не добавит. Не нам, а тем более России», — сказал глава государства.

Он также рассказал о самой большой угрозе для России.

«Самая большая угроза, что касается Украины для России, будет не НАТО, а если к власти придут и получат всё оружие и вооружения, как вы их там называете грубо, «нацики», — сказал он.

Как отметил Лукашенко, он с этим не согласен и «не надо оскорблять кого-то, у каждого есть свои понятия».

«Но вы знаете вот эти радикальные национальные силы на Украине, вы знаете эти батальоны, я не буду их перечислять... Вот это для вас будет страшнее, чем НАТО», — заключил он.

Ранее в НАТО заявили об отсутствии точных сроков возможного вступления Грузии и Украины в альянс.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что Москва «не имеет голоса» в вопросе вступления Украины в альянс.

Как подчёркивал президент России Владимир Путин, тем, кто собирается включить Украину и Грузию в НАТО, необходимо подумать о последствиях такой политики.

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