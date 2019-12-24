Лукашенко заявил о незыблемости белорусского суверенитета

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что Белоруссия не делится своим суверенитетом, а интеграционные процессы не умаляют его.

«Мы сейчас продвигаем ту интеграцию, которая нисколько не умаляет суверенитет ни России, ни Беларуси», — сказал Лукашенко.

Говоря об интеграционных вопросах, белорусский лидер упомянул так называемую 31-ю карту, которая содержит план построения наднациональных органов.

Лукашенко пояснил, что договорился не говорить на эту тему с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы никаким суверенитетом не делимся», — добавил он.

Ранее Лукашенко заявил о колоссальном прогрессе развития сотрудничества с Россией, в том числе по линии Союзного государства.

20 декабря министр экономического развития России Максим Орешкин назвал пока не согласованные вопросы между Москвой и Минском в рамках Союзного государства.

По его словам, это договорённости в нефтяной, газовой и налоговой сферах.