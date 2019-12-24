Лукашенко заявил о незыблемости белорусского суверенитета
- РИА Новости
«Мы сейчас продвигаем ту интеграцию, которая нисколько не умаляет суверенитет ни России, ни Беларуси», — сказал Лукашенко.
Говоря об интеграционных вопросах, белорусский лидер упомянул так называемую 31-ю карту, которая содержит план построения наднациональных органов.
Лукашенко пояснил, что договорился не говорить на эту тему с президентом России Владимиром Путиным.
«Мы никаким суверенитетом не делимся», — добавил он.
Ранее Лукашенко заявил о колоссальном прогрессе развития сотрудничества с Россией, в том числе по линии Союзного государства.
20 декабря министр экономического развития России Максим Орешкин назвал пока не согласованные вопросы между Москвой и Минском в рамках Союзного государства.
По его словам, это договорённости в нефтяной, газовой и налоговой сферах.