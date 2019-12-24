«В спокойном режиме»: Лукашенко рассказал о принципах ведения переговоров по Союзному государству

Власти России и Белоруссии продвигают такой вариант интеграции двух стран, который бы никак не умалял суверенитет ни Москвы, ни Минска. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко, подчеркнувший, что переговоры по Союзному государству должны проходить в спокойном ключе. Глава государства отметил, что возникающие вопросы необходимо решать на принципах равноправия сторон. Эксперты отмечают, что переговоры идут достаточно мягко, а экономическим вопросам уделяется больше внимания, поскольку в этой сфере проще договориться, нежели в политической плоскости.

Переговоры об интеграции России и Белоруссии должны проходить в спокойном ключе. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко, пояснивший, что в противном случае у провокаторов может появиться почва для выступлений.

«Мы в спокойном режиме должны договариваться, а главное — показывать народу России и народу Белоруссии особенно, который так трепетно относится к этому суверенитету и независимости, потому что это впервые в истории... Поэтому очень важно никого не отпугнуть, не создать основу, почву для разного рода провокаторов, драк, уличных боёв за независимость и суверенитет», — сказал он в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

На данный момент стороны продвигают такой вариант интеграции, при котором суверенитет обеих стран не будет как-либо нарушаться, подчеркнул Лукашенко.

«Мы — два суверенных независимых государства, Белоруссия и Россия​​​. Мы сейчас продвигаем ту интеграцию, которая нисколько не умаляет и не уменьшает суверенитет ни России, ни Белоруссии», — пояснил он.

По мнению Лукашенко, решать вопросы создания Союзного государства надо на принципах равноправия. Помимо этого президент Белоруссии заверил, что если его переизберут в 2020 году, то он будет реализовывать все согласованные дорожные карты.

«Если меня люди изберут на президентских выборах, конечно, я буду реализовывать все договоренности и все планы (31 план, дорожную карту, как модно говорить)​​​. Всё, о чём мы договоримся с Россией, это будет реализовано», — заявил он.

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Сам процесс подобной интеграции проходит мягко, отметил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Процесс уже давно проходит мягко. Вопрос не столько в требованиях России, сколько в желаниях Белоруссии. Что касается провокаторов, они есть всегда и им нельзя закрыть рот в какой-либо ситуации, которую можно расценивать, как спокойную. Даже если всё будет идти спокойно, такие люди не присоединятся к идее российско-белорусской интеграции», — подчеркнул собеседник RT.

Стоит отметить, что белорусский лидер выразил определённое недовольство текущим состоянием торговых отношений между двумя странами, отмечая планомерный рост разницы товарооборота.

«То есть мы у вас покупаем на $9 млрд больше, чем продаём. Это — причина американо-китайского конфликта... С экономической точки зрения это абсолютно идентичная вещь», — подчеркнул Лукашенко, заявив, что Россия ежегодно «завинчивает гайки».

Белорусская сторона уделяет большое значение вопросам торговли и экономики, потому что в этой сфере сторонам проще договориться, в отличие от политической части интеграции, отметил в разговоре с RT профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта.

«На данном этапе речь, прежде всего, идёт о создании благоприятных экономических условий для белорусских предприятий. А вот политическую часть Белоруссия на данном этапе не спешит продвигать», — констатировал эксперт.

«Начало большой работы»

Напомним, Договор о создании Союзного государства был заключён в 1999 году. Он предусматривает постепенную унификацию законодательства, создание единого парламента, правительства и других органов власти. Москва и Минск планомерно ведут переговоры на разных уровнях по интеграции двух стран. В сентябре 2019-го стало известно, что страны утвердили план по ускоренному строительству Союзного государства.

В документ вошли дорожные карты по всем направлениям интеграции. Однако, по словам премьер-министра России Дмитрия Медведева, «всё самое сложное впереди».

«Это начало очень-очень большой работы. Надеюсь, что мы все с этой работой справимся должным образом, поскольку от результатов этой работы и зависит успех нашего интеграционного проекта — успех Союзного государства», — сказал он.

В ближайшее время пакет документов по интеграции будет согласован и подписан, сообщил 23 декабря вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой.

«На сегодняшний день у нас, большому счёту, за исключением нескольких вопросов, которые уточнятся в ближайшие 2-3 дня, интеграционный пакет будет согласован. Мы подберём время, чтобы наши лидеры в торжественной обстановке его подписали или парафировали. Это придаст беспрецедентный, новый импульс нашим отношениям», — рассказал он.

Комментируя прогресс в этом направлении, Юрий Почта выразил мнение, что определённые сложности в интеграционном процессе вызваны позицией Белоруссии, включая опасения относительно возможности полной интеграции двух стран.

«Процесс создания единого союзного государства существует уже много лет и пока он остаётся больше планом, нежели действительностью... У Белоруссии есть опасения относительно полной интеграции с Россией, опасения по поводу утраты самостоятельности. Белоруссия, в идеале, хотела бы конфедерации», — отметил эксперт.