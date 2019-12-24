«В спокойном режиме»: Лукашенко рассказал о принципах ведения переговоров по Союзному государству
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- © Виктор Толочко
Переговоры об интеграции России и Белоруссии должны проходить в спокойном ключе. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко, пояснивший, что в противном случае у провокаторов может появиться почва для выступлений.
«Мы в спокойном режиме должны договариваться, а главное — показывать народу России и народу Белоруссии особенно, который так трепетно относится к этому суверенитету и независимости, потому что это впервые в истории... Поэтому очень важно никого не отпугнуть, не создать основу, почву для разного рода провокаторов, драк, уличных боёв за независимость и суверенитет», — сказал он в интервью радиостанции «Эхо Москвы».
На данный момент стороны продвигают такой вариант интеграции, при котором суверенитет обеих стран не будет как-либо нарушаться, подчеркнул Лукашенко.
«Мы — два суверенных независимых государства, Белоруссия и Россия. Мы сейчас продвигаем ту интеграцию, которая нисколько не умаляет и не уменьшает суверенитет ни России, ни Белоруссии», — пояснил он.
По мнению Лукашенко, решать вопросы создания Союзного государства надо на принципах равноправия. Помимо этого президент Белоруссии заверил, что если его переизберут в 2020 году, то он будет реализовывать все согласованные дорожные карты.
«Если меня люди изберут на президентских выборах, конечно, я буду реализовывать все договоренности и все планы (31 план, дорожную карту, как модно говорить). Всё, о чём мы договоримся с Россией, это будет реализовано», — заявил он.
Сам процесс подобной интеграции проходит мягко, отметил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
«Процесс уже давно проходит мягко. Вопрос не столько в требованиях России, сколько в желаниях Белоруссии. Что касается провокаторов, они есть всегда и им нельзя закрыть рот в какой-либо ситуации, которую можно расценивать, как спокойную. Даже если всё будет идти спокойно, такие люди не присоединятся к идее российско-белорусской интеграции», — подчеркнул собеседник RT.
Стоит отметить, что белорусский лидер выразил определённое недовольство текущим состоянием торговых отношений между двумя странами, отмечая планомерный рост разницы товарооборота.
«То есть мы у вас покупаем на $9 млрд больше, чем продаём. Это — причина американо-китайского конфликта... С экономической точки зрения это абсолютно идентичная вещь», — подчеркнул Лукашенко, заявив, что Россия ежегодно «завинчивает гайки».
Белорусская сторона уделяет большое значение вопросам торговли и экономики, потому что в этой сфере сторонам проще договориться, в отличие от политической части интеграции, отметил в разговоре с RT профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта.
«На данном этапе речь, прежде всего, идёт о создании благоприятных экономических условий для белорусских предприятий. А вот политическую часть Белоруссия на данном этапе не спешит продвигать», — констатировал эксперт.
«Начало большой работы»
Напомним, Договор о создании Союзного государства был заключён в 1999 году. Он предусматривает постепенную унификацию законодательства, создание единого парламента, правительства и других органов власти. Москва и Минск планомерно ведут переговоры на разных уровнях по интеграции двух стран. В сентябре 2019-го стало известно, что страны утвердили план по ускоренному строительству Союзного государства.
В документ вошли дорожные карты по всем направлениям интеграции. Однако, по словам премьер-министра России Дмитрия Медведева, «всё самое сложное впереди».
«Это начало очень-очень большой работы. Надеюсь, что мы все с этой работой справимся должным образом, поскольку от результатов этой работы и зависит успех нашего интеграционного проекта — успех Союзного государства», — сказал он.
В ближайшее время пакет документов по интеграции будет согласован и подписан, сообщил 23 декабря вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой.
«На сегодняшний день у нас, большому счёту, за исключением нескольких вопросов, которые уточнятся в ближайшие 2-3 дня, интеграционный пакет будет согласован. Мы подберём время, чтобы наши лидеры в торжественной обстановке его подписали или парафировали. Это придаст беспрецедентный, новый импульс нашим отношениям», — рассказал он.
Комментируя прогресс в этом направлении, Юрий Почта выразил мнение, что определённые сложности в интеграционном процессе вызваны позицией Белоруссии, включая опасения относительно возможности полной интеграции двух стран.
«Процесс создания единого союзного государства существует уже много лет и пока он остаётся больше планом, нежели действительностью... У Белоруссии есть опасения относительно полной интеграции с Россией, опасения по поводу утраты самостоятельности. Белоруссия, в идеале, хотела бы конфедерации», — отметил эксперт.
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