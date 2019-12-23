В Минске заявили о возможности нового импульса в отношениях с Россией
- РИА Новости
Соответствующее заявление было сделано на торжественном приёме в посольстве России в Белоруссии по случаю 20-летия подписания договора о создании Союзного государства.
«На сегодняшний день у нас по большому счёту, за исключением нескольких вопросов, которые, думаю, доуточнятся в ближайшие два-три дня, весь интеграционный пакет согласован. И мы подберём время, чтобы наши лидеры в торжественной обстановке его подписали или парафировали», — цитирует его БЕЛТА.
Крутой подчеркнул, что договор придаст экономическим отношениям с Москвой «абсолютно беспрецедентный новый импульс».
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев обсудил по телефону с белорусским коллегой Сергеем Румасом интеграционное взаимодействие и сотрудничество в энергетической сфере.
20 декабря министр экономического развития России Максим Орешкин назвал пока не согласованные вопросы между двумя странами в рамках Союзного государства.
По его словам, речь идёт о трёх вопросах, которые блокируют финальные соглашения: это договорённости в нефтяной, газовой и налоговой сферах.
Эксперт Александр Шатько в беседе с «ПолитЭкспертом» назвал вопрос интеграции с Россией приоритетным во внешней политике Белоруссии.