В Минске заявили о возможности нового импульса в отношениях с Россией

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Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что Минск и Москва могут в ближайшие два-три дня согласовать оставшиеся спорные вопросы по пакету интеграционных документов, а его подписание может придать «абсолютно беспрецедентный новый импульс» двусторонним отношениям.
В Минске заявили о возможности нового импульса в отношениях с Россией
  • РИА Новости

Соответствующее заявление было сделано на торжественном приёме в посольстве России в Белоруссии по случаю 20-летия подписания договора о создании Союзного государства.

«На сегодняшний день у нас по большому счёту, за исключением нескольких вопросов, которые, думаю, доуточнятся в ближайшие два-три дня, весь интеграционный пакет согласован. И мы подберём время, чтобы наши лидеры в торжественной обстановке его подписали или парафировали», — цитирует его БЕЛТА.

Крутой подчеркнул, что договор придаст экономическим отношениям с Москвой «абсолютно беспрецедентный новый импульс».

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев обсудил по телефону с белорусским коллегой Сергеем Румасом интеграционное взаимодействие и сотрудничество в энергетической сфере.

20 декабря министр экономического развития России Максим Орешкин назвал пока не согласованные вопросы между двумя странами в рамках Союзного государства.

По его словам, речь идёт о трёх вопросах, которые блокируют финальные соглашения: это договорённости в нефтяной, газовой и налоговой сферах.

Эксперт Александр Шатько в беседе с «ПолитЭкспертом» назвал вопрос интеграции с Россией приоритетным во внешней политике Белоруссии.

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