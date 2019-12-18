Медведев провёл переговоры с премьер-министром Белоруссии

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев провёл телефонные переговоры с белорусским коллегой Сергеем Румасом. Об этом сообщается на сайте правительства России.

«Председатель правительства России Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас в ходе телефонного разговора рассмотрели тематику российско-белорусского интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства, а также некоторые вопросы сотрудничества в энергетической сфере», — говорится в сообщении.

Уточняется, что министры условились о продолжении контактов.

14 декабря стало известно, что премьер-министры России и Белоруссии обсудили взаимодействие двух стран по вопросам интеграции и торговли, включая энергодиалог.