Медведев провёл переговоры с премьер-министром Белоруссии

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Российский премьер-министр Дмитрий Медведев провёл телефонные переговоры с белорусским коллегой Сергеем Румасом. Об этом сообщается на сайте правительства России.
Медведев провёл переговоры с премьер-министром Белоруссии
  • РИА Новости

«Председатель правительства России Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас в ходе телефонного разговора рассмотрели тематику российско-белорусского интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства, а также некоторые вопросы сотрудничества в энергетической сфере», — говорится в сообщении.

Уточняется, что министры условились о продолжении контактов.

14 декабря стало известно, что премьер-министры России и Белоруссии обсудили взаимодействие двух стран по вопросам интеграции и торговли, включая энергодиалог.

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