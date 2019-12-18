Медведев провёл переговоры с премьер-министром Белоруссии
- РИА Новости
«Председатель правительства России Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас в ходе телефонного разговора рассмотрели тематику российско-белорусского интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства, а также некоторые вопросы сотрудничества в энергетической сфере», — говорится в сообщении.
Уточняется, что министры условились о продолжении контактов.
14 декабря стало известно, что премьер-министры России и Белоруссии обсудили взаимодействие двух стран по вопросам интеграции и торговли, включая энергодиалог.