Медведев и премьер Белоруссии провели переговоры по телефону
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- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба российского правительства.
Переговоры состоялись по инициативе белорусской стороны.
«Председатель правительства России Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас в ходе телефонного разговора рассмотрели практические аспекты российско-белорусского взаимодействия на интеграционном направлении и в торгово-экономической сфере, включая некоторые вопросы энергодиалога», — заявил он.
Также стороны обсудили график дальнейших контактов по линии правительств.
Как заявили в пресс-службе Совета министров Белоруссии, в ходе беседы была достигнута договорённость, что Медведев и Румас созвонятся на следующей неделе после встречи руководителей рабочей группы по подготовке предложений о дальнейшем развитии белорусско-российской интеграции.
6 декабря Медведев и Румас провели встречу в Сочи.