Медведев и премьер Белоруссии провели переговоры по телефону

Российский и белорусский премьер-министры Дмитрий Медведев и Сергей Румас в ходе телефонного разговора обсудили взаимодействие двух стран по вопросам интеграции и торговли, включая энергодиалог.

Об этом информирует пресс-служба российского правительства.

Переговоры состоялись по инициативе белорусской стороны.

«Председатель правительства России Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас в ходе телефонного разговора рассмотрели практические аспекты российско-белорусского взаимодействия на интеграционном направлении и в торгово-экономической сфере, включая некоторые вопросы энергодиалога», — заявил он.

Также стороны обсудили график дальнейших контактов по линии правительств.

Как заявили в пресс-службе Совета министров Белоруссии, в ходе беседы была достигнута договорённость, что Медведев и Румас созвонятся на следующей неделе после встречи руководителей рабочей группы по подготовке предложений о дальнейшем развитии белорусско-российской интеграции.

6 декабря Медведев и Румас провели встречу в Сочи.