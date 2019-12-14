Медведев и премьер Белоруссии провели переговоры по телефону

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Российский и белорусский премьер-министры Дмитрий Медведев и Сергей Румас в ходе телефонного разговора обсудили взаимодействие двух стран по вопросам интеграции и торговли, включая энергодиалог.
Медведев и премьер Белоруссии провели переговоры по телефону
  • © Дмитрий Астахов
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба российского правительства.

Переговоры состоялись по инициативе белорусской стороны.

«Председатель правительства России Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас в ходе телефонного разговора рассмотрели практические аспекты российско-белорусского взаимодействия на интеграционном направлении и в торгово-экономической сфере, включая некоторые вопросы энергодиалога», — заявил он.

Также стороны обсудили график дальнейших контактов по линии правительств.

Как заявили в пресс-службе Совета министров Белоруссии, в ходе беседы была достигнута договорённость, что Медведев и Румас созвонятся на следующей неделе после встречи руководителей рабочей группы по подготовке предложений о дальнейшем развитии белорусско-российской интеграции.

6 декабря Медведев и Румас провели встречу в Сочи.

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