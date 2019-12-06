Медведев заявил об отсутствии в России «антибелорусских элементов»

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В России нет никаких «антибелорусских элементов», заявил российский премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с белорусским коллегой Сергеем Румасом в Сочи.
Медведев заявил об отсутствии в России «антибелорусских элементов»
  • РИА Новости

По его словам, интеграционные процессы всегда сопровождаются обсуждениями, высказыванием мнений, подчас эмоциональных.

«Я вот уже прочитал, что у нас есть антибелорусские элементы, которые так или иначе влияют на государственную политику. Хочу вам сказать, скажу и президенту Республики Беларусь: у нас таких антибелорусских элементов нет», — цитирует Медведева Интерфакс.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о «жесточайшем антибелорусском давлении» на российского лидера Владимира Путина.

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