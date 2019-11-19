Россия и Белоруссия подготовят новые версии дорожных карт по интеграции

Премьер-министр России Дмитрий Медведев после переговоров с главой правительства Белоруссии Сергеем Румасом сообщил, что специалисты двух стран подготовят новые версии дорожных карт по интеграции.

«Разошлись на том, что наши коллеги за эту неделю подготовят новые версии дорожных карт, где будут сведены результаты сегодняшней работы. И уже на базе новых версий мы проведём ещё одно обсуждение, видимо», — приводит его слова РИА Новости.

Медведев не исключил, что после подготовки новой версии дорожных карт он проведёт ещё одну встречу с Румасом.

Также он отметил, что значительная часть дорожных карт согласована. По его словам, позиции России и Белоруссии по интеграции сближаются каждый день.

«Значительная часть дорожных карт согласована. Мы долго и подробно обсуждали, какие согласованы, какие нет», — отметил премьер.

Переговоры России и Белоруссии в Подмосковье длились более семи часов.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко назвал условия для подписания дорожных карт.