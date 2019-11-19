Россия и Белоруссия подготовят новые версии дорожных карт по интеграции
- РИА Новости
«Разошлись на том, что наши коллеги за эту неделю подготовят новые версии дорожных карт, где будут сведены результаты сегодняшней работы. И уже на базе новых версий мы проведём ещё одно обсуждение, видимо», — приводит его слова РИА Новости.
Медведев не исключил, что после подготовки новой версии дорожных карт он проведёт ещё одну встречу с Румасом.
Также он отметил, что значительная часть дорожных карт согласована. По его словам, позиции России и Белоруссии по интеграции сближаются каждый день.
«Значительная часть дорожных карт согласована. Мы долго и подробно обсуждали, какие согласованы, какие нет», — отметил премьер.
Переговоры России и Белоруссии в Подмосковье длились более семи часов.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко назвал условия для подписания дорожных карт.