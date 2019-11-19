Россия и Белоруссия подготовят новые версии дорожных карт по интеграции

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев после переговоров с главой правительства Белоруссии Сергеем Румасом сообщил, что специалисты двух стран подготовят новые версии дорожных карт по интеграции.
Россия и Белоруссия подготовят новые версии дорожных карт по интеграции
  • РИА Новости

«Разошлись на том, что наши коллеги за эту неделю подготовят новые версии дорожных карт, где будут сведены результаты сегодняшней работы. И уже на базе новых версий мы проведём ещё одно обсуждение, видимо», — приводит его слова РИА Новости.

Медведев не исключил, что после подготовки новой версии дорожных карт он проведёт ещё одну встречу с Румасом.

Также он отметил, что значительная часть дорожных карт согласована. По его словам, позиции России и Белоруссии по интеграции сближаются каждый день.

«Значительная часть дорожных карт согласована. Мы долго и подробно обсуждали, какие согласованы, какие нет», — отметил премьер. 

Переговоры России и Белоруссии в Подмосковье длились более семи часов.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко назвал условия для подписания дорожных карт.

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