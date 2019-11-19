Переговоры России и Белоруссии длились более семи часов
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что в первой половине дня Медведев и Румас провели отдельную короткую встречу с глазу на глаз, которая прошла в закрытом от прессы режиме. Переговоры глав правительств начались около 13:00 мск и продлились немногим более получаса.
После этого стороны стали обсуждать насущные вопросы уже в формате заседания Совета министров, в котором приняли участие оба премьера.
Ранее сообщалось, что консультации России и Белоруссии в рамках заседания Совета министров Союзного государства, проходящие в резиденции российского премьер-министра в подмосковных Горках, продолжаются уже больше пяти часов.