Переговоры России и Белоруссии продолжаются более пяти часов

Консультации России и Белоруссии в рамках заседания Совета министров Союзного государства, проходящие в резиденции российского премьер-министра в подмосковных Горках, продолжаются уже больше пяти часов.

Об этом сообщает РИА Новости.

Во второй половине дня премьеры России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Сергей Румас провели короткую двустороннюю встречу, после чего переговоры продолжились в расширенном формате.

Медведев отмечал, что обсуждение предложений по дальнейшему развитию сотрудничества России и Белоруссии будет проходить как в формате Совета министров Союзного государства, так и в ходе консультаций представителей делегаций двух стран.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва и Минск являются единомышленниками почти во всех ключевых вопросах.