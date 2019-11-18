Лавров назвал Россию и Белоруссию единомышленниками

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Москва и Минск являются единомышленниками почти во всех ключевых вопросах. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Владимиром Макеем.
Лавров назвал Россию и Белоруссию единомышленниками
  • РИА Новости

«Сегодня Россия и Беларусь — единомышленники практически по всем ключевым проблемам современности. Мы условились и далее тесно взаимодействовать по актуальным вопросам глобальной повестки дня, продвигать совместные инициативы в ООН, ОБСЕ, на других многосторонних площадках. Решение этих задач будет способствовать подписанной нами сегодня программе согласованных действий в области внешней политики на 2020—2021 годы», — указал он.

Как подчеркнул министр, речь идёт об «уникальном документе».

«У России, как и Белоруссии, как я понимаю, такого рода документов нет ни с одним другим партнёром», — добавил Лавров.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Минск не подпишет дорожные карты по интеграции с Москвой, если они будут противоречить независимости и суверенитету Белоруссии и если не будут решены вопросы в экономике.

Как отметили позднее в Кремле, Лукашенко рассуждал о целесообразности союза с Россией «гипотетически», а Россия по-прежнему последовательно исходит из того, что «в данном случае взаимовыгодность этого союза» является абсолютно незыблемой.

RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции.

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