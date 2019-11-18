В Кремле ответили на заявления Лукашенко об отношениях с Россией
- РИА Новости
Представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов, заявил, что президент Белоруссии рассуждал о целесообразности союза с Россией «гипотетически».
«Но мы по-прежнему последовательно исходим из того, что в данном случае взаимовыгодность этого союза, взаимовыгодность Союзного государства является абсолютно незыблемой», — заявил Песков.
Также он отметил, что в Кремле обратили внимание на эмоциональность высказываний Лукашенко.
Ранее Лукашенко заявил, что «никакие дорожные карты» по интеграции Белоруссии и России «не будут подписаны», если не будут решены «принципиальные вопросы в экономике».