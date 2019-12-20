Эксперт оценил перспективы интеграции России и Белоруссии

Зампредседателя общественного объединения «Белая Русь» Александр Шатько в беседе с «ПолитЭкспертом» прокомментировал перспективы интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства.

По его словам, вопрос интеграции с Россией и её глубины является приоритетом во внешнеполитической повестке Белоруссии. Он отметил, что говорить про общие Конституцию и финансы пока преждевременно, однако есть много направлений, по которым предстоит прийти к общему знаменателю в процессе переговоров.

«У нас есть масса совместных проектов... которые не смогут быть конкурентными, если не договориться по налогам и другим законодательным нюансам. Таможенное пространство, огромные очереди на границе, миграционные вопросы», — подчеркнул Шатько.

Он добавил, что только после решения этих проблем можно будет обсуждать дальнейшее углубление интеграции.

Ранее политолог Владимир Шаповалов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал актуальные вопросы предстоящей встречи президента России Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.