«Всегда подставляет плечо»: Лукашенко заявил, что не готов рвать отношения с «братской Россией»

Минск никогда не порвет отношений «братской Россией», несмотря на намерение развивать сотрудничество с другими странами, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он также рассказал о своих высоких рейтингах в России и подчеркнул, что белорусский народ не будет «косо смотреть на страну, которая в трудную минуту всегда подставляет плечо». Эксперты полагают, что, несмотря на интерес Минска к Западу, Москва и дальше останется для него ключевым партнёром.

Минск хочет установить добрые отношения с Европой и США, однако не готов жертвовать ради этого сотрудничеством с Москвой, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Так он прокомментировал слова главы латвийского МИД Эдгара Ринкевича о том, что Латвию волнует углубление российско-белорусской интеграции.

«Мы хотим добрых отношений с Западной Европой, Евросоюзом, США, понимая, что значат ЕС и Америка, но мы никогда не станем рвать наши отношения, ни за какие деньги, с братской Россией», — приводит слова Лукашенко РИА Новости.

Белорусский лидер также заявил, что его рейтинг в России превышает 60%.

«Почему мы должны косо смотреть на эту страну, которая в трудную минуту всегда пoдставляла нам плечо? Но это не значит, что мы можем поступаться в отношении Запада, Востока, Китая своими принципиальными интересами», — подчеркнул Лукашенко.

Движение к интеграции

Последнее время растёт интенсивность реализации совместных инициатив между Россией и Белоруссией. Это связано, в частности, с актуализацией Союзного договора между двумя странами на фоне приближения 20-летней годовщины его подписания.

Президентам обеих стран удалось договориться по принципиальным интеграционным вопросам во время Форума регионов России и Белоруссии, проходившего с 16 по 18 июля в Санкт-Петербурге.

В частности, министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что лидеры стран по ходу мероприятия согласовали вопросы дальнейшей интеграции на 80%, однако оставшиеся позиции носят принципиальный характер.

Лукашенко тогда призвал снять все накопившиеся проблемные вопросы договора к декабрю, когда будет отмечаться 20 лет с момента подписания Союзного договора России и Белоруссии.

«Что мы будем говорить в 20-летие? Нечего будет сказать, если мы не снимем все вопросы, которые есть, и не подпишем программу, которая определит стратегию наших совместных действий», — цитирует БелТА белорусского президента.

При этом идей о полном слиянии России и Белоруссии пока нет в планах у властей обеих стран, считает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

«Конечно, отношения будут развиваться, тем более что и Россия, и Белоруссия в этом заинтересованы. Только здесь надо ясно понимать, что «союзное» — это не «единое». Многие считают, что это синонимы, а на самом деле речь идёт именно о союзе двух государств. Сейчас и российская, и белорусская сторона работают для его актуализации»,— считает он.

Некоторые шаги по интеграции предпринимаются уже сегодня. По мнению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, роуминг между странами может быть отменён уже к сентябрю. К этому же времени может быть согласовано и создание единого визового пространства.

РИА Новости

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Кроме того, недавно были отменены ограничения на ввоз в Россию яблок и груш. Об этом 23 июля сообщила Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Ограничения вводились в апреле 2019 года из-за проблем с сертификацией продукции, поступающей в Россию из Белоруссии путем реэкспорта.

Выбор союзников

При этом Лукашенко часто заявляет о своём желании укреплять и развивать диалог с США и европейскими структурами. 22 июля президент Белоруссии заявил о готовности усиливать диалог с ЕС «не только по экономическим, но и политическим вопросам».

«Белоруссия к этому готова», — цитирует слова президента БелТА.

В начале июля в поздравлении американскому народу по случаю Дня независимости он также назвал дружбу с США «одним из приоритетов внешней политики Республики Беларусь».

Комментируя последние заявления Лукашенко, профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта отметил, что Белоруссия по-прежнему стремится интегрироваться с Россией.

«Лукашенко хотел бы, чтобы Белоруссия имела устойчивые отношения с Западной Европой, с ЕС и другими структурами, и для этого предпринимает целый ряд усилий. Другое дело, что Запад с геополитической точки зрении хотел бы разрыва Белоруссии с Россией, как это удалось сделать в отношении Украины и Грузии. Но у Лукашенко с нами план создания единого государства, и этот план в определённой степени выполняется. Лукашенко колеблется между двумя планами: интеграция с Европой и интеграция с Россией. Есть серьёзная экономическая потребность развития с Россией, Европа в этом плане вряд ли что-то всерьёз может предложить. Пока приоритетом являются отношения с нашей страной», — отмечает эксперт.