Россельхознадзор отменяет ограничения на ввоз белорусских яблок

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору приняла решение отменить с 24 июля 2019 года ограничения на ввоз белорусских яблок.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте Россельхознадзора.

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 24 июля 2019 года отменяет введённые ранее ограничения на ввоз яблок белорусского происхождения под гарантии ГУ «Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений» Республики Беларусь», — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты российского ведомства посетили Белоруссию с рабочим визитом с 15 по 20 июля, его целью была оценка производственных мощностей на предприятиях по выращиванию яблок.

Во время визита специалисты Россельхознадзора оценили деятельность 51 предприятия по производству яблок.

12 апреля Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России ввела временные ограничения на поставки в страну яблок и груш из Белоруссии.