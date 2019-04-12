В Белоруссии готовы принять инспекцию Россельхознадзора

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Директор Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Белоруссии Александр Пискун заявил, что Минск готов принять специалистов Россельхознадзора для проверки производителей яблок и груш.
В Белоруссии готовы принять инспекцию Россельхознадзора
  • РИА Новости

«Один из вопросов, который они (представители Россельхознадзора.  — RT) поднимают, — отсутствие информации об остатках (урожая на складах. — RT)… Я готов на сегодня в целях разрешения вопроса принять делегацию Россельхознадзора с подтверждением объёма по каждому предприятию», — приводит РИА Новости слова Пискуна.

Пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано заявила, что приглашения от белорусских коллег пока не поступало.

Ранее стало известно, что Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России с 12 апреля вводит временные ограничения на поставки в страну яблок и груш из Белоруссии. 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил с санкциями этот запрет.

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