В Белоруссии готовы принять инспекцию Россельхознадзора

Директор Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Белоруссии Александр Пискун заявил, что Минск готов принять специалистов Россельхознадзора для проверки производителей яблок и груш.

«Один из вопросов, который они (представители Россельхознадзора. — RT) поднимают, — отсутствие информации об остатках (урожая на складах. — RT)… Я готов на сегодня в целях разрешения вопроса принять делегацию Россельхознадзора с подтверждением объёма по каждому предприятию», — приводит РИА Новости слова Пискуна.

Пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано заявила, что приглашения от белорусских коллег пока не поступало.

Ранее стало известно, что Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России с 12 апреля вводит временные ограничения на поставки в страну яблок и груш из Белоруссии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил с санкциями этот запрет.