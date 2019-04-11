Лукашенко сравнил с санкциями действия Москвы в отношении Минска

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил с санкциями запрет на ввоз ряда белорусской продукции в Россию.

«Я каждый день слышу и читаю информацию, что наш основной торговый партнёр (они любят называть себя «партнёры») всё больше и больше вводит санкций против Беларуси. Сами находятся под санкциями и осуждают это, и я тут их абсолютно поддерживаю. Но в то же время подобным оружием воюют против ближайших своих союзников», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

По словам Лукашенко, российские партнёры закрывают Белоруссии рынок для поставок.

«То одно предприятие закрыли, то другое. Потом то ли морковь, то ли салат, то ли уже огурцы не понравились. То ли у них подозрение есть, что мы что-то поставляем не оттуда. И каждый день происходит закрытие наших предприятий», — заявил белорусский президент.

Накануне стало известно, что Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России с 12 апреля вводит временные ограничения на поставки в страну яблок и груш из Белоруссии.

Ранее Россельхознадзор запретил ввоз в Россию турецких яблок через Белоруссию.

1 апреля в ведомстве заявили, что белорусская сторона прекратила сертификацию плодоовощной санкционной продукции, которая поступала в Белоруссию из других стран для дальнейшего реэкспорта в Россию.

5 апреля стало известно, что Белоруссия предлагает российской «Транснефти» повысить тариф на транзит нефти.