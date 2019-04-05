Белоруссия предлагает увеличить тариф на транзит российской нефти

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Белоруссия предлагает «Транснефти» повысить тариф на транзит нефти. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил президент российской транспортной компании Николай Токарев.
Белоруссия предлагает увеличить тариф на транзит российской нефти
  • Reuters

По его словам, тариф предлагается увеличить на 23%, но «это переговорная позиция, которая требует уточнений».

В октябре посол России в Минске Михаил Бабич заявил, что соглашение Белоруссии и России по вопросам поставок нефтепродуктов соответствует интересам экономик двух стран. Он отметил, что «объём поставок по каждой номенклатуре определяется исходя из потребностей белорусской экономики».

В январе заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Георгий Тука заявил, что Киев покупает российскую нефть у Белоруссии.

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