Белоруссия предлагает увеличить тариф на транзит российской нефти

Белоруссия предлагает «Транснефти» повысить тариф на транзит нефти. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил президент российской транспортной компании Николай Токарев.

По его словам, тариф предлагается увеличить на 23%, но «это переговорная позиция, которая требует уточнений».

В октябре посол России в Минске Михаил Бабич заявил, что соглашение Белоруссии и России по вопросам поставок нефтепродуктов соответствует интересам экономик двух стран. Он отметил, что «объём поставок по каждой номенклатуре определяется исходя из потребностей белорусской экономики».

В январе заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Георгий Тука заявил, что Киев покупает российскую нефть у Белоруссии.