Бабич прокомментировал соглашение Минска и Москвы по нефтепродуктам
«Так вот в чём новация сегодняшнего дня — о чём договорились два президента и, соответственно, какие поставили задачи своим подчинённым, что полностью соответствует интересам экономик обоих государств — в том, что индикативные балансы теперь обязательны к исполнению», — заявил Бабич в интервью телеканалу «Беларусь 1».
Он отметил, что «объём поставок по каждой номенклатуре определяется исходя из потребностей белорусской экономики».
Ранее сообщалось, что белорусский нефтехим будет обеспечен российскими нефтепродуктами в полном объёме в 2019 году.