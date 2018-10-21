Бабич прокомментировал соглашение Минска и Москвы по нефтепродуктам

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Посол России в Минске Михаил Бабич заявил, что соглашение Белоруссии и России по вопросам поставок нефтепродуктов соответствует интересам экономик двух стран.

«Так вот в чём новация сегодняшнего дня — о чём договорились два президента и, соответственно, какие поставили задачи своим подчинённым, что полностью соответствует интересам экономик обоих государств — в том, что индикативные балансы теперь обязательны к исполнению», — заявил Бабич в интервью телеканалу «Беларусь 1».

Он отметил, что «объём поставок по каждой номенклатуре определяется исходя из потребностей белорусской экономики».

Ранее сообщалось, что белорусский нефтехим будет обеспечен российскими нефтепродуктами в полном объёме в 2019 году

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