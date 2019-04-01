Белоруссия прекратила реэкспорт санкционной продукции в Россию

Пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила, что белорусская сторона прекратила сертификацию плодоовощной санкционной продукции, которая поступала в Белоруссию из других стран для дальнейшего реэкспорта в Россию.

Мелано заявила, что о таком решении стало известно во время телефонных переговоров представителей ведомства с заместителем директора Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Белоруссии Александром Павловичем.

«Белорусская сторона сообщила о прекращении сертификации плодово-овощной продукции, прибывающей из третьих стран для растаможивания на территории Белоруссии и дальнейшего реэкспорта в Россию», — приводит её слова РИА Новости.

Отмечается также, что это решение коснётся только продукции, вошедшей в список ответных экономических мер России. При этом его действие будет длиться до проведения инспекции мероприятий для подтверждения страны происхождения продукции третьих стран.

Ранее Россельхознадзор запретил реэкспорт турецких яблок через Белоруссию.