Белоруссия прекратила реэкспорт санкционной продукции в Россию
- РИА Новости
Мелано заявила, что о таком решении стало известно во время телефонных переговоров представителей ведомства с заместителем директора Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Белоруссии Александром Павловичем.
«Белорусская сторона сообщила о прекращении сертификации плодово-овощной продукции, прибывающей из третьих стран для растаможивания на территории Белоруссии и дальнейшего реэкспорта в Россию», — приводит её слова РИА Новости.
Отмечается также, что это решение коснётся только продукции, вошедшей в список ответных экономических мер России. При этом его действие будет длиться до проведения инспекции мероприятий для подтверждения страны происхождения продукции третьих стран.
Ранее Россельхознадзор запретил реэкспорт турецких яблок через Белоруссию.