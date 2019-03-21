Россельхознадзор запретил ввоз турецких яблок через Белоруссию

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Россельхознадзор принял решение о запрете реэкспорта турецких яблок в Россию через территорию Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Россельхознадзора Юлию Мелано. 
Россельхознадзор запретил ввоз турецких яблок через Белоруссию
  • © Peter Steffen/dpa
  • globallookpress.com

Отмечается, что соответствующее решение было принято из-за высоких рисков ввоза на российскую территорию транзитом через Белоруссию санкционной продукции под видом произведённой в Турции.

«Россельхознадзор принял решение с 22 марта 2019 года запретить реэкспорт свежих яблок из Турецкой Республики через Республику Беларусь», — заявила она.

Также Мелано сообщила, что Россельхознадзор неоднократно заявлял Минску о необходимости проверок страны происхождения продукции третьих стран, растаможенной в Белоруссии и сертифицируемой для реэкспорта в Россию.

В феврале белорусская сторона ограничила поставки в Россию мясной продукции с пяти предприятий.

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