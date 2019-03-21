Россельхознадзор запретил ввоз турецких яблок через Белоруссию
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Отмечается, что соответствующее решение было принято из-за высоких рисков ввоза на российскую территорию транзитом через Белоруссию санкционной продукции под видом произведённой в Турции.
«Россельхознадзор принял решение с 22 марта 2019 года запретить реэкспорт свежих яблок из Турецкой Республики через Республику Беларусь», — заявила она.
Также Мелано сообщила, что Россельхознадзор неоднократно заявлял Минску о необходимости проверок страны происхождения продукции третьих стран, растаможенной в Белоруссии и сертифицируемой для реэкспорта в Россию.
В феврале белорусская сторона ограничила поставки в Россию мясной продукции с пяти предприятий.