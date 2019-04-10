Россельхознадзор вводит ограничения на поставки яблок и груш из Белоруссии

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России с 12 апреля вводит временные ограничения на поставки в страну яблок и груш из Белоруссии.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

«Россельхознадзор принял решение о введении с 12 апреля 2019 года временных ограничений на поставки яблок и груш из Республики Беларусь до урегулирования сложившейся ситуации», — указано в сообщении.

Ранее Россельхознадзор запретил ввоз в Россию турецких яблок через Белоруссию.

1 апреля в ведомстве заявили, что белорусская сторона прекратила сертификацию плодоовощной санкционной продукции, которая поступала в Белоруссию из других стран для дальнейшего реэкспорта в Россию.