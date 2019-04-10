Россельхознадзор вводит ограничения на поставки яблок и груш из Белоруссии
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Об этом информирует пресс-служба ведомства.
«Россельхознадзор принял решение о введении с 12 апреля 2019 года временных ограничений на поставки яблок и груш из Республики Беларусь до урегулирования сложившейся ситуации», — указано в сообщении.
Ранее Россельхознадзор запретил ввоз в Россию турецких яблок через Белоруссию.
1 апреля в ведомстве заявили, что белорусская сторона прекратила сертификацию плодоовощной санкционной продукции, которая поступала в Белоруссию из других стран для дальнейшего реэкспорта в Россию.