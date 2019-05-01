Мезенцев вместо Бабича: Путин назначил нового посла России в Белоруссии

Президент России Владимир Путин освободил Михаила Бабича от должности посла в Белоруссии. Вместо него дипмиссию возглавит Дмитрий Мезенцев, ранее занимавший пост сенатора от Сахалинской области. Бабич, также имевший статус спецпредставителя по развитию торгово-экономического сотрудничества между Москвой и Минском, находился в должности посла с августа 2018 года.

Президент России Владимир Путин освободил Михаила Бабича от выполнения обязанностей посла РФ в Белоруссии. На эту должность назначен Дмитрий Мезенцев, ранее занимавший пост сенатора от Сахалинской области.

Бабича назначили на должность чрезвычайного посла в республике 24 августа 2018 года. Он также получил статус спецпредставителя по развитию торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. До этого назначения Бабич работал полпредом президента в Приволжском федеральном округе.

За время работы Бабича некоторые его высказывания подверглись критике со стороны Белоруссии. В марте 2019 года российский посол дал большое интервью РИА Новости, в котором высказался о Союзном государстве и оценил российско-белорусские отношения.

После этого в Минске прокомментировали заявления российского дипломата. В частности, пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз порекомендовал Бабичу «вникнуть в специфику страны пребывания» и проявить немного уважения.

В свою очередь, Бабич ответил, что российская сторона спокойно относится к критике, и выразил надежду на продолжение конструктивного диалога между Москвой и Минском. По словам посла, главное — «объективно оценить аргументы» и «выработать взаимоприемлемое решение» на благо народов России и Белоруссии.

В МИД России заявили, что ознакомились с реакцией Глаза, и выразили уверенность, что российская сторона вправе рассчитывать на более уважительное отношение к послу.

Позднее, 19 апреля, Бабич прокомментировал слова белорусского президента Александра Лукашенко относительно стоимости БелАЭС, крупной атомной электростанции, возведение которой в Белоруссии осуществляет Россия.

Лукашенко же заявил, что реальная стоимость будущей электростанции может составить менее $7 млрд, тогда как договорное соглашение с Россией заключено на $10 млрд.

В ответ Бабич сказал, что Россия никогда не называла конечную стоимость БелАЭС, а белорусского лидера могли ввести в заблуждение по этому поводу.

«К сожалению, вынужден констатировать, что президента в очередной раз ввели в заблуждение. Дело в том, что ни я, ни какие-либо другие государственные лица с российской стороны никогда не называли конечную стоимость БелАЭС», — цитирует РИА Новости дипломата.

В свою очередь, Анатолий Глаз заявил, что «в течение долгого времени ряд внешних сил безуспешно пытались разрушить» тесные и дружественные отношения братских народов России и Белоруссии.

«Так вот, то, что не удалось этим внешним силам на протяжении нескольких последних десятилетий, успешно и эффективно удаётся господину Бабичу буквально за несколько месяцев», — сказал белорусский дипломат.

Член Совфеда и губернатор

Назначенный новым послом России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев родился в 1959 году в Ленинграде. В 1981 году он окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта и направился на работу в Ленинград-Балтийское локомотивное депо Октябрьской железной дороги в должности мастера цеха.

В 1983—1984 годах Мезенцев находился на комсомольской работе в Ленинграде, а в 1984 году ушёл в армию, где прослужил офицером в армейской печати до 1990 года. В последующие несколько лет он был народным депутатом Ленсовета и руководил пресс-службой ведомства, а также горисполкомом.

В период с 1991 по 1996 год Мезенцев работал председателем комитета по печати и средствам массовой информации мэрии Санкт-Петербурга, представителем Мининформпечати РФ в городе и Ленинградской области. С 1996 по 1999 год — заместителем председателя Государственного комитета Российской Федерации по печати.

После этого, в период с 1999 по 2002 год, Мезенцев был президентом Центра стратегических разработок. В 2002 году его избрали в Совет Федерации, а в 2004-м — зампредседателя Совфеда.

В 2006 году правительство утвердило Мезенцева уполномоченным по вопросам делового совета Шанхайской организации сотрудничества (ДС ШОС). Впоследствии его дважды избрали председателем ДС ШОС.

В 2009 году по представлению президента Дмитрия Медведева Мезенцева назначили губернатором Иркутской области. В 2012 году он покинул этот пост по собственному желанию. В 2011 году Мезенцев намеревался участвовать в выборах президента России, однако ЦИК отказала ему в регистрации.

В последующие годы Мезенцев вернулся к работе в ШОС, а в 2018-м стал членом Федерального собрания РФ от исполнительного органа Сахалинской области. Этот пост он занимал вплоть до назначения послом в Белоруссии.