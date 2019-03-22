В МИД Белоруссии выступили за продуктивную работу с российской стороной

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей выступил за продуктивную работу с российской стороной для разрешения споров вместо «перепалок в публичном пространстве».

«В целом согласен с духом и содержанием заявления МИД и поддерживаю своих коллег в том, что нам надо заниматься конкретной рутинной работой и это даст больше отдачи и скорее принесёт успех, нежели какие-то перепалки в публичном пространстве», — приводит слова белорусского министра ТАСС.

Он подчеркнул, что между МИД двух стран складываются прекрасные рабочие отношения.

«Мы всегда, если есть необходимость, можем позвонить друг другу и моментально откликаемся на звонки друг друга», — отметил министр.

Ранее посол России в Минске Михаил Бабич ответил на критику пресс-секретаря Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолия Глаза, подчеркнув, что Москва спокойно относится к высказываниям подобного рода.