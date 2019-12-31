Лукашенко поручил начать альтернативные поставки нефти в Белоруссию
- Reuters
По его словам, он поручил заключить контракты на поставку нефти с целью обеспечения бесперебойной работы двух нефтеперерабатывающих заводов.
Также было дано поручение обеспечить в ближайшие дни поставки из альтернативных источников. Прежде всего речь идёт о доставке железнодорожным транспортом из портов на Балтике, а также о задействовании нефтепровода «Дружба».
Ранее в Кремле рассказали, что Москва и Минск пока не договорились по нефтяному вопросу.
В конце декабря Лукашенко заявил о возможной схеме альтернативного маршрута импорта нефти. Он заключается в масштабном перезапуске двух из трёх ниток «Дружбы» в реверс.