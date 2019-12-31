Лукашенко поручил начать альтернативные поставки нефти в Белоруссию

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры с Россией по поставкам нефти в страну, передаёт БЕЛТА. Об этом сообщил председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков по итогам совещания у главы государства.
Лукашенко поручил начать альтернативные поставки нефти в Белоруссию
  • Reuters

По его словам, он поручил заключить контракты на поставку нефти с целью обеспечения бесперебойной работы двух нефтеперерабатывающих заводов.

Также было дано поручение обеспечить в ближайшие дни поставки из альтернативных источников. Прежде всего речь идёт о доставке железнодорожным транспортом из портов на Балтике, а также о задействовании нефтепровода «Дружба».

Ранее в Кремле рассказали, что Москва и Минск пока не договорились по нефтяному вопросу.

В конце декабря Лукашенко заявил о возможной схеме альтернативного маршрута импорта нефти. Он заключается в масштабном перезапуске двух из трёх ниток «Дружбы» в реверс.

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