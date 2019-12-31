В Кремле рассказали о ходе переговоров с Белоруссией по нефти и газу

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Москва и Минск пока не договорились по поставкам российской нефти в Белоруссию, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле рассказали о ходе переговоров с Белоруссией по нефти и газу
  • РИА Новости

«Сейчас не следует преувеличивать риски, хотя действительно пока не удалось достигнуть договорённости», — сказал он журналистам.

Песков отметил, что президенты двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко по итогам состоявшегося телефонного разговора дали компаниям указания продолжить обсуждение по ценам.

Представитель Кремля призвал не обсуждать «апокалиптические сценарии», подчеркнув, что диалог будет продолжен.

Во вторник, 31 декабря, главы государств вновь обсудили по телефону поставки нефти и газа.

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