Путин и Лукашенко обсудили поставки нефти и газа в Белоруссию

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Российский и белорусский лидеры Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы поставок российской нефти и газа в Белоруссию.
Путин и Лукашенко обсудили поставки нефти и газа в Белоруссию
  • РИА Новости

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского президента.

«Телефонный разговор президентов Беларуси и России состоялся сегодня (30 декабря. — RT)... обсудили конкретные вопросы, касающиеся поставок нефти и газа в Республику Беларусь», — говорится в комментарии.

Президенты также обменялись поздравлениями с наступающими праздниками.

Ранее первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой выразил надежду на обсуждение Лукашенко и Путиным интеграционных дорожных карт по нефти, газу и налогам до конца года.

В Кремле не исключили возможность телефонного разговора двух лидеров до Нового года для решения вопроса поставок газа.

Эксперт Александр Шатько в беседе с «ПолитЭкспертом» назвал вопрос интеграции с Россией приоритетом во внешней политике Белоруссии.

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