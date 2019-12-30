Путин и Лукашенко обсудили поставки нефти и газа в Белоруссию
- РИА Новости
Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского президента.
«Телефонный разговор президентов Беларуси и России состоялся сегодня (30 декабря. — RT)... обсудили конкретные вопросы, касающиеся поставок нефти и газа в Республику Беларусь», — говорится в комментарии.
Президенты также обменялись поздравлениями с наступающими праздниками.
Ранее первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой выразил надежду на обсуждение Лукашенко и Путиным интеграционных дорожных карт по нефти, газу и налогам до конца года.
В Кремле не исключили возможность телефонного разговора двух лидеров до Нового года для решения вопроса поставок газа.
Эксперт Александр Шатько в беседе с «ПолитЭкспертом» назвал вопрос интеграции с Россией приоритетом во внешней политике Белоруссии.